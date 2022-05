Foguete do Exército cai em plantação de Formosa, do DF; vídeo

(Foto:Reprodução) – Um foguete do Exército Brasileiro caiu em uma plantação no entorno do Distrito Federal, em Formosa, nesta quarta-feira (11). Não há feridos ou dano material, de acordo com apuração da corporação.

A situação aconteceu durante um exercício do Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos. Militares colocaram uma lona sobre o local do acidente.

O Exército afirma que o disparo é programado para acontecer dentro dos limites do Campo de Instrução de Formosa (CIF). Foi aberta uma investigação para apurar o que fez o equipamento desviar da rota.

Um vídeo do incidente circula nas redes sociais. Segundo o G1, a Polícia Civil e o deputado federal José Nelto (Podemos), que tem uma fazenda na cidade, confirmaram que a gravação é do disparo de hoje.

Veja as imagens:

O dono da propriedade, o fazendeiro João Gouveia, disse ao g1 que pensou que um avião havia caído. Os funcionários, assustados, o chamaram pelo rádio para ir ao local.

“Eu vi que eles estavam soltando mísseis. Ouvi um barulho muito alto, pensei que fosse um avião que estava passando, aí ouvi o impacto. Pensei que tinha caído um avião. Levantou poeira demais”, comentou ao portal.

Jornal Folha do Progresso em 12/05/2022/

