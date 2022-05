Fusca furtado de garagem é recuperado em Novo Progresso

Conforme informação o proprietário recuperou nesta quinta-feira, 12 de maio de 2022,um veículo Fusca ano 1983 que havia sido furtado durante a madrugada de quarta-feira (11) , em Novo Progresso. O carro foi levado da garagem na madrugada um notebook também foi furtado.

Conforme registro policial o proprietário relatou que os marginais adentraram pela janela da frente e levaram um Notebook e um veículo VW ano 1983.

Leia mais:Ladrões furtam carro ano 1983 de revenda de automóveis em Novo Progresso

O automóvel foi furtado em uma revenda de veículos “São João Veículos” , nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022 no bairro Bela Vista em Novo Progresso. O fato ocorreu por volta das 04h00min da quarta-feira (11), na Avenida Dr Isaías Antunes no Bairro Bela Vista esquina com rua Iriri.

Veiculo encontrado

De acordo com informações, o veículo foi encontrado abandonado em frente uma propriedade rural no km 1030, as margens da rodovia BR 163 (sentido Novo Progresso/Mato Grosso).

O suposto ladrão deixou o fusca na propriedade as 06:00 horas da manhã e disse voltar mais tarde para buscar. Um pessoal que foi carregar um gado na fazenda conheceu o veículo, pelas divulgações nas redes sociais e avisou o proprietário da garagem. O mesmo foi até o local e confirmou ser o fusca.

O Proprietário foi acionada via WhatsApp e se deslocou até o local e constatou que o veículo é a de sua propriedade. Um caminhão socorro foi necessário para carregar o veículo até a cidade de Novo Progresso para procedimentos legais e de volta para o proprietário.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/05/2022/17:02:03 com fotos

