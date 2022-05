Multas por uso de celular ao volante aumentam 96% no Pará

(Foto:Reprodução) – Combinação é uma das maiores causas de mortes no trânsito do país.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um aumento de 96% no número de autuações por uso de celular ao volante, nas rodovias e estradas federais do Pará em 2022. De primeiro de janeiro até 12 de maio, o número de infrações duplicou em relação ao mesmo período do ano passado. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A combinação entre direção e celular é uma das maiores causas de mortes no trânsito do Brasil, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e do consumo de álcool.

Dirigir usando o celular faz o condutor perder, no mínimo, cerca de três segundos de atenção ao desviar seu olhar para o aparelho. Se estiver a 60 km/h, terá percorrido uma distância de 50 metros sem a devida atenção.

A PRF alerta que falar ao celular no volante também é uma conduta de risco, mesmo que por fones de ouvido ou na função viva-voz, pois há perda de noção auditiva e concentração.

Já o uso de aplicativos de GPS, desde que o celular esteja obrigatoriamente fixado em um suporte no painel do veículo, é permitido.

As condutas relacionadas ao uso de celular ao volante se aplicam mesmo que o veículo esteja parado no semáforo.

Redução de acidentes

Apesar do aumento de casos de uso de celular ao volante, a quantidade de acidentes nas rodovias federais do Pará foi reduzida em 2% em 2022, até o momento.

A PRF registrou também uma redução de 10% no número de acidentes graves e de 20% no número de mortes nas estradas e rodovias federais paraenses.

