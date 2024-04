(Foto: Reprodução/Instagram)- PM deu tapa na cara de uma jovem caída no chão, na Estação Luz, da Linha 1-Azul, do Metrô, na região central de São Paulo.

São Paulo — Um policial militar deu um tapa na cara de uma jovem caída no chão da Estação da Luz, na Linha 1-Azul do Metrô, em São Paulo. No vídeo publicado neste domingo (7/4), nas redes sociais, a vítima da agressão está caída no chão. Não foi informada a data da ocorrência.

Nas postagens, é possível ouvir o policial gritando “Abaixa a mão para mim, abaixa a mão para mim”. Em seguida, o PM dá um tapa no rosto da jovem, e o barulho da mão espalmada chega a estalar no áudio do vídeo, tamanha a intensidade.

As pessoas que estão no entorno gravam a cena, e o PM se afasta rapidamente do local. Ainda caída, a mulher se dirige à pessoa que registra o vídeo. “Acabei de ser agredida aqui, ó. Acabei de ser agredida por aquele policial sem necessidade nenhuma”, diz.

A postagem feita no perfil de Leonora Aquilla, coordenadora municipal da diversidade e integrante da Comissão de Ética do MDB, já tinha sido vista quase 600 mil vezes pouco mais de três horas após a publicação. O vídeo foi divulgado também pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSol) e deputado estadual suplente Agripino Magalhães Júnior (MDB). As imagens também foram colocadas no Instagram pelo Fórum Mogiano LGBT+.

Vídeo:

Vídeo: PM dá tapa na cara de jovem caída no chão, no metrô de São Paulo

Leia mais: https://t.co/S9FWo7BCwQ pic.twitter.com/OiZSRy4yoX — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 8, 2024

Fonte: Metrópoles Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2024/15:04:13

