Foragido acusado de participar na morte do casal na linha gaúcha é preso no mato grosso (Foto:Divulgação Policia)

Trabalho integrado resulta na prisão de um foragido no Estado do Mato Grosso

Um homem foragido da justiça de Novo Progresso, no estado do Pará acusado de participar de homicídio qualificado foi preso no Estado do Mato Grosso, após informações repassadas pela Polícia Civil do Pará.

As diligências iniciaram logo após os policiais civis de Novo Progresso receberem informações que o suspeito estava escondido no Mato Grosso. Segundo apurado, Eleandro Marcos Biazzoto tinha mandado de prisão em aberto por participar do homicídio do casal assassinado na Linha Gaúcha em outubro deste ano. Eleandro foi preso na cidade de Novo Mundo no Mato Grosso.

Durante investigação foi identificado que o “Eleandro Marcos Biazzoto deu total suporte logístico, e é suspeito de ajudar a arquitetar o crime, e receberia uma quantia em dinheiro por isso. E após o crime ele foi até as proximidades da comunidade Santa Júlia dar apoio aos envolvidos.

O Criminoso foi preso por volta das 15h00min desta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, após uma ação conjunta das polícia civil de novo progresso, castelo de sonhos, Guarantã do Norte-MT e Novo mundo-MT.

Outro Foragido

Outro homem esta sendo procurado pela polícia. Luiz tem mandado de prisão da Justiça de Novo Progresso por participar do crime. Segundo a polícia o crime foi praticado por Rael Sales (preso) e Luiz (Foragido) diante dos filhos de quatro e seis anos do casal. Luiz continua foragido, mas a Polícia Civil, acredita que em breve fará a prisão do suspeito. A policia pede ajuda para quem souber do paradeiro do foragido para avisar a polícia mais próxima.

Os trabalhos de investigação foi de responsabilidade dos Investigadores da polícia Civil de Novo Progresso (Investigadora Thiara) e Castelo de Sonhos (Investigador Marquezan) , coordenados pelo Delegado Dr. Francimar.

Ao ser preso no Mato Grosso o acusado foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

O acusado deverá ser escoltado para Novo Progresso.

Com a prisão de mais um envolvido a polícia acredita que pode ajudar na investigação e elucidar de vez o caso.

