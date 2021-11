Polícia prende três pessoas suspeitas de matar casal em frente dos filhos em Novo Progresso

O casal foi assassinado a tiros na residência na comunidade de Linha Gaúcha em Novo Progresso — Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Novo Progresso, prendeu nesta segunda-feira, 22 de novembro três pessoas suspeitas de envolvimento na morte do casal Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes de 25 anos.

A Polícia Civil deflagrou operação, para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, em Novo Progresso. As ordens judiciais foram expedidas pela Comarca de Novo Progresso por solicitação do delegado Francimar Oliveira, titular da Unidade Integrada de Castelo dos Sonhos, respondendo por Novo Progresso no dia do crime. Um dos presos é irmã da vítima que teve mandado de prisão temporária cumprido pela equipe policial.

Os três mandados de prisão foram cumpridos com êxito. Conforme informação coleta pelo Jornal Folha do Progresso, as investigações chegaram até uma irmã da vítima (Jocélia) foi presa. Outra suspeita é proprietária de um Bar no bairro Industrial com nome de Vanessa e o suposto assassino Jhonatan (nome falso), verdadeiro é Rael.

A prisão é temporária, cinco dias, pode ser prorrogada por mais 30. As motivações e o conteúdo das investigações ainda não foi divulgado pela polícia.

O processo segue em sigilo na justiça.

Entenda o caso

Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes de 25 anos foram mortos a tiros dentro da residência na comunidade de Linha Gaúcha em Novo Progresso.



O casal foi morto a tiros na frente dos filhos deles, de 4 e 6 anos em Novo Progresso.

Dois homens encapuzados, chegaram na residência e anunciaram o assalto, queriam dinheiro!

Filho de 06 anos é única testemunha. Conforme informação de familiares o casal participou de uma festa beneficente na comunidade (Linha Gaúcha), durante o feriado de terça-feira, 12 de outubro de 2021, ao retornarem para casa por volta das 02h00mn, os bandidos chegaram a uma camioneta e anunciaram o assalto pedindo dinheiro. Os dois filhos estavam na residência,o filho de 6 anos avisou o pai que chegou um veículo na casa. Ainda conforme a informação eram dois homens encapuzados, queriam dinheiro, Orli Cardoso recebeu aproximadamente seis tiros e morreu sentado no sofá a mulher Ana Paula foi encontrada morta entre a cama e a penteadeira no chão.

O Samu e PM foram chamados. Os corpos foram trazidos ao HMNP. deverão ser liberados para velório a partir das 12hoomn desta quarta-feira, 13 de outubro de 2021 no Pavilhão da Comunidade Linha Gaúcha.

Orli Cardoso de 47 anos é filho do pioneiro Ari Cardoso (falecido) e da Senhora Leoni Machado de 71 anos, moradora da comunidade Linha Gaúcha.

