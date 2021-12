Vereador de Marabá é preso por ameaçar esposa com revólver

Vereador foi detido após a companheira dela ter acionado os policiais – (Foto: Reprodução)

Político foi detido na madrugada desta quinta-feira (23) pelos crimes de posse de arma de fogo e violência doméstica

Overeador de Marabá, no sudeste paraense Miguel Gomes Filho, de 63 anos, conhecido como “Miguelito” (PDT), foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (23) acusado pelos crimes de “posse de arma de fogo de uso permitido e ameaça em contexto de violência doméstica”.

De acordo com o boletim divulgado pela 10ª Risp – Superintendência Regional do Sudeste do Pará, a Polícia Militar foi acionada pela esposa do vereador, Jaqueline Miranda, informando que teria sido vítima de ameaça pelo seu companheiro.

Ao chegar na residência a polícia encontrou um revólver calibre 38 com 6 munições intactas.

De acordo com o boletim, “o acusado foi apresentado em virtude de ter ameaçado a companheira de morte com um disparo na cabeça e que, logo em seguida se mataria”, diz a nota.(As informações são do DOL)

“Que a situação do conflito conjugal se deu em virtude de suspeitas de infidelidade conjugal, que segundo a vítima já vinha sendo sofrendo violência psicológica”, cita ainda o boletim.

