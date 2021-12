Mulheres presas em Novo Progresso envolvidas com morte de casal são transferidas para presídio de Santarém.

A operação foi realizada pela Susipe, na manhã desta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021.(Foto: Reprodução)

De acordo com a polícia, as presas transferidas são consideradas acusadas de terem contratado dois pistoleiros para assassinar o casal Orli Cardoso e Ana Paula em outubro deste ano na comunidade Linha Gaucha.

Leia mais:Casal é morto a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, na área rural de Novo Progresso

As primas Vanessa Machado e Josélia Cardoso, foram presas no dia 22 de novembro em operação da polícia Civil – “Operação GREED” COBIÇA – as duas foram apresentadas da Delegacia De Polícia Civil de Novo Progresso, onde prestaram depoimento sobre a morte do casal na comunidade Linha Gaúcha.

Leia mais:Polícia prende três pessoas suspeitas de matar casal em frente dos filhos em Novo Progresso

*Policia diz ter elementos suficientes para manter prisão dos três suspeitos de assassinar casal em Novo Progresso

A operação de transferência saiu do Complexo da Cadeia Pública de Novo Progresso pela manhã, em deslocamento para a base do Centro de Recuperação Feminina de Santarém, no oeste do Pará (distante 780km de Novo Progresso).

Centro de Recuperação Feminina de Santarém foi inaugurado em 2018 com capacidade para 86 detentas. Elas aguardavam vaga para serem transferidas.

Outro Preso

Outro preso na operação é “Rael Salles” usava o nome de Jonathan , é acusado de ser contratado pelas mulheres para executar o casal com outro comparsa de nome Luiz que está foragido. Rael Aguarda vaga no presido de Itaituba aonde será transferido nos próximos dias.

Crime Chocou a cidade

Ainda é difícil para os moradores da comunidade Linha Gaúcha e cidade de Novo Progresso, acreditarem que o Casal Orli Cardos e Ana Paula foram assassinados em frente aos filhos, pelos próprios parentes ( irmã Jocélia e a prima Vanessa), no dia 13 de outubro de 2021 na casa das vítimas.

Durante esta semana a reportagem recebeu informações de vizinhos e parentes que presenciaram a sena na casa em que o crime ocorreu e, incrédulos, diante de marcas de sangue espalhadas por todos os cantos, dividem lembranças que têm da família, no contexto de amizades da comunidade e na cidade de Novo Progresso, as cenas deixaram marcas profundas para esquecer, relataram.

Entenda o Caso

A Polícia Civil prendeu, Josélia Cardoso, na manhã de quarta-feira (22), acusada de encomendar a morte do próprio irmão, Osni Cardoso, 47 anos, e da esposa dele, Ana Paula Mendes, 25 anos, no dia 13 de outubro de 2021, na própria residência do casal, na zona rural (Linha Gaucha) de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

Leia mais:Casal é morto a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, na área rural de Novo Progresso

Conforme a Polícia Civil, a acusada contou com ajuda da prima Vanessa e contratou os serviços de Rael Sales e um suspeito de prenome Luiz para matar o casal. A polícia acredita que o crime teria sido encomendado com a finalidade de Josélia Cardoso ficar como única herdeira de um patrimônio que não foi divulgado. Rael e Vanessa também foram presos.

O duplo assassinato foi praticado por Rael Sales (preso) e Luiz (Foragido) diante dos filhos de quatro e seis anos do casal. Luiz continua foragido, mas a Polícia Civil já pediu a prisão do suspeito. O casal havia participado de uma festa beneficente, na comunidade Linha Gaúcha, durante o feriado de Dia das Crianças, na terça-feira (12) (Vanessa teria levado os pistoleiros na festa da comunidade que aconteceu no dia 12 de outubro, antes do crime, para conhecer alvo a ser executado). Os 4 voltaram para casa, de carona com outra parente (havia ingerido bebida alcoólica), por volta de 2h, na residência a criança de 6 anos avisou ao pai que havia um veículo parado em frente à residência da família. Neste momento, os dois criminosos, encapuzados, surgiram e anunciaram o assalto, pedindo dinheiro. Durante a ação, o homem morreu sentado no sofá, já a esposa da vítima foi encontrada morta no chão, entre a cama e a penteadeira. A polícia afirma que o casal foi vítima de uma trama diabólica alimentada pela irmã e prima de Osni Cardoso (nada foi levado das vítimas).

