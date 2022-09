Foragido da Justiça do Amazonas é preso com identidade falsa em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Wilmar Simões da Silveira responde na Justiça por crimes de roubos, furtos e porte ilegal de arma de fogo. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. (Com informações do O Impacto).

(Foto:Reprodução) – Na noite de terça-feira (6), o homem identificado como Wilmar Simões da Silveira, natural do estado do Amazonas, foi preso portando identidade falsa e sem a tornozeleira eletrônica, ao desembarcar no Porto Hidroviário de Santarém.

