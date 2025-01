Sete das dez cidades com menor progresso social no Brasil estão no Pará, aponta IPS

Cidade de Uruará está entre as cidades com menor Índice de Progresso Social (IPS). – Foto: Agência Pará

O Índice de Progresso Social (IPS) é uma ferramenta analítica desenvolvida para medir a qualidade de vida nas regiões urbanas, indo além de indicadores puramente econômicos.

Na última semana, foi divulgada a classificação do Índice de Progresso Social (IPS). O levantamento apontou as cidades brasileiras que enfrentam os maiores desafios no progresso social, e, entre as dez primeiras colocadas, sete estão localizadas no estado do Pará.

O que é o IPS?

O Índice de Progresso Social (IPS) é uma ferramenta analítica desenvolvida para medir a qualidade de vida nas regiões urbanas, indo além de indicadores puramente econômicos. O índice considera elementos fundamentais como saúde, educação e direitos individuais, oferecendo uma visão abrangente do bem-estar social das populações urbanas no Brasil.

No cenário brasileiro, o IPS é útil para identificar disparidades significativas entre cidades e regiões, evidenciando onde são necessárias melhorias em serviços públicos e infraestrutura para elevar o padrão de vida dos habitantes.

Veja a lista das cidades brasileiras que enfrentam maior desafio no progresso social

Uiramatã (RR)

Alto Alegre (RR)

Trairão (PA)

Bannach (PA)

Jacareacanga (PA)

Cumaru do Norte (PA)

Pacajá (PA)

Uruará (PA)

Portel (PA)

Bonfim (RR)

De acordo com o IPS, as cidades mencionadas precisam, com urgência, de melhoria de recursos básicos e a ampliação de serviços sociais, para que possam promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável.

