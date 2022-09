Mulher supostamente grávida é flagrada transportando maconha em mala dentro de ônibus no Pará

PM apreende maconha dentro de ônibus interestadual em Marabá, no Pará. — Foto: Reprodução / PM

Ônibus interestadual foi abordado em Marabá, segundo a PM.

Uma mulher foi detida na madrugada desta quarta-feira (7) por policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas, em Marabá, no sudeste do Pará. Ela carregava uma mala com 28 tabletes de maconha e foi flagrada com a droga.

Segundo a PM, a suspeita estaria grávida e o ônibus em que ela estava saiu de Goiânia (GO) com destino a Marabá, sendo abordado por volta das 1h10 na rodoviária Folha 32, no bairro Nova Marabá.

“(Ela) estaria em atitude suspeita muito nervosa, portando uma mala muito pesada, e diante das informações a guarnição deslocou até o terminal rodoviário da folha 32, onde foi feita a revista”, informou a PM.

Os policiais pediram que a mulher abrisse a mala, e ela acabou confessando que tinha drogas, mas não sabia o código para abrir o cadeado. A mala foi aberta pelos agentes e a suspeita alegou que receberia a quantia de R$3 mil em dinheiro vivo e mais R$2 mil para custear as despesas da viagem.

Após a abordagem, a suspeita foi levada para delegacia para os procedimentos cabíveis. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 08/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...