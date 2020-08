Foragido da Justiça e condenado a 42 anos de reclusão é recapturado em Itaituba, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, agentes receberam uma denúncia de que o suspeito vivia em Miritituba escondido. Equipes partiram em diligência até o local e identificaram o suspeito, com um mandado de prisão em aberto desde março de 2019.

You May Also Like