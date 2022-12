Foragido da Justiça por homicídio no RJ é preso em abordagem da Polícia Militar em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda segundo a polícia, o homem também responde a processos de adulteração veicular e apropriação indébita. O acusado contou aos policiais que estava em Santarém há 8 dias morando com a esposa e que já havia “se acertado” com a justiça.

De acordo com informações da polícia, o homem identificado como Eduardo Simeão da Cruz, foi preso durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Alvorada. Ele estava na garupa de uma moto.

Um homem de 49 anos, que estava foragido da Justiça por homicídio foi preso na manhã desta quinta-feira (8) em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu no Rio de Janeiro.

