Homem é preso com arma de fogo,após atirar contra populares em via publica

(Foto:Divulgação PM) – Por volta das 19h30 da noite deste Sábado (03/12/2022), uma Guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares, informando que na rua Juscelino Kubitschek, Bairro Boa Esperança, estaria acontecendo uma confusão entre vizinhos.

Um homem identificado como “Divino Messias da Silva e Silva“, teria ido até a sua casa e retornou armado com um revólver calibre 38 e efetuou um disparo contra as pessoas que estavam na frente da residência de uma senhora.

De imediato, a Guarnição fez o deslocamento até o local e conseguiu prender o Suspeito em sua residência, o homem teve que ser algemado para resguardar a integridade física do mesmo e também da guarnição.

A Polícia Militar fez a condução do homem até a Delegacia de Polícia Civil de Uruará, onde foi apresentado juntamente com a arma de fogo com 5 munições intactas e uma deflagrada para os procedimentos cabíveis.

(Resumo da informação e texto Repórter Cinematográfico Carlos Calaça com informações da Polícia Militar de Uruará).

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...