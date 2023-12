Foragido de alta periculosidade e um dos mais procurados do Brasil é preso no Pará

Suspeito era procurado pela Justiça de Minas Gerais desde maio de 2021 e teve seu nome incluído na lista internacional da Interpol.

Um homem, de 56 anos, considerado foragido de altíssima periculosidade, foi preso nesta terça-feira (12), no município de Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará. O suspeito é natural de Sabinópolis, interior de Minas Gerais, e era procurado pela Justiça de MG desde maio de 2021.

Em 2010, o criminoso já havia sido preso em Port St Lucie, na Florida, Estados Unidos. Ele também estava foragido e sob a acusação de outro homicídio praticado em 2001. Seu nome chegou a ser incluído na Difusão Vermelha da Interpol.

No Brasil, ele é acusado de ter matado cruelmente um homem, por motivo fútil, no interior de um escritório de um posto de gasolina, localizado na cidade de São João Evangelista, em Minas Gerais.

Depois de ter cometido o homicídio, o homem desapareceu com o corpo da vítima e fugiu. Na época, diversas notícias sobre sua possível localização foram divulgadas, a fim de desviar a atenção das forças policiais. Investigações apontavam que ele estaria morando no exterior.

Quanto esteve nos Estados Unidos, a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) o prendeu por porte ilegal de armas, na ocasião ele se encontrava com duas pistolas calibre 40, além de ter apresentado documento falso e está com o status migratório irregular.

Depois das diversas investigações sobre o seu paradeiro, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em parceria com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado do Pará, conseguiu o prender através do mandado de prisão e em flagrante por uso de documento falso.

