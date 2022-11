Foragido do Sergipe pelo crime de estupro de vulnerável é preso pela PF em embarcação no Pará

(Foto:Reprodução) – Homem era tripulante da embarcação, que havia saído de Manaus, no Amazonas, com destino ao Maranhão.

Um foragido pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na terça-feira (1º) no Pará, enquanto viajava em um navio de passagem pelo Pará. A prisão foi feita pela Polícia Federal (PF) em cumprimento de mandado expedido pela Justiça de Sergipe.

O preso era tripulante da embarcação, que havia saído de Manaus, no Amazonas, com destino ao município de Itaqui, no Maranhão. Por meio de trabalho de inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária e portos da PF, foi feita a abordagem por volta de 17h. Com a confirmação da identidade dele como sendo foragido, foi feito o encaminhamento à Superintendência da PF no Pará. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 03/11/2022/09:55:13

