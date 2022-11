Lutador de MMA russo é encontrado morto após comer melancia

Alexander Pisarev, de 33 anos, morreu neste domingo após comer uma melancia (Foto: Reprodução/Telegram)

O lutador russo de artes marciais mistas (MMA) Alexander Pisarev, de 33 anos, morreu neste domingo após comer melancia, em Moscou. As autoridades locais investigam uma suposta intoxicação alimentar.

A morte do atleta aconteceu quando ele dormia ao lado de sua mulher. O lutador e a companheira haviam comido a fruta pouco antes. Ela segue hospitalizada.

A agência de notícias estatal russa Tass informou que Pisarev não tinha nenhum problema crônico de saúde. “De acordo com dados preliminares, a morte foi resultado de intoxicação alimentar”, diz o texto.

Segundo a revista americana Newsweek, a equipe Tomahawk, a qual pertencia Pisarev, lamentou a morte do lutador.

“Meu irmão, meu amigo, meu aluno! Palavras não podem expressar a extensão da perda. Alexander Pisarev é o padrão de amizade, decência e coragem de um russo. Eu e nós sentiremos sua falta!!! Descanse em paz nosso irmão”, diz o comunicado da equipe.

Pisarev foi campeão de Moscou e finalista do Campeonato Europeu de MMA. Ele fez cinco lutas e venceu três.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/11/2022/07:05:53 com informações do Portal extra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...