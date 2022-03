Foragido do sistema penitenciário é recapturado, no Pará

Cleiton da Silva Santos foi conduzido para a Seccional de Mosqueiro e retornará ao sistema prisional (Foto:Divulgação / Polícia Militar)

Acusado era procurado após não retornar de saída temporária no final de dezembro

Policiais militares do 25° Batalhão recapturaram, em Mosqueiro, um foragido do sistema penitenciário. Cleiton da Silva Santos, de 28 anos, foi preso por volta das 11 horas deste domingo (13). A detenção ocorreu após denúncia de que o foragido estava na Praça da Vila do município. (As informações são do O Liberal).

Ele era foragido desde dezembro do ano passado, quando ganhou o benefício de saída temporária, mas não retornou à Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), na Região Metropolitana de Belém (RMB), onde cumpria pena.

Sob a orientação do comandante do 25º Batalhão, tenente-coronel Francisco Ferreira, o major Renato Brandão e o tenente Ocival Júnior conduziram Cleiton à Seccional de Mosqueiro, para procedimentos cabíveis. O acusado retornará para o sistema penitenciário e aguardará a decisão sobre apuração da falta disciplinar em regime fechado.

