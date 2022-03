Pelo menos sete hospitais foram completamente destruídos por bombardeios russos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Lyashko, disse que as forças russas destruíram 7 hospitais ucranianos em bombardeios desde o começo da invasão, em 24 de fevereiro. (As informações são do O Liberal).

You May Also Like