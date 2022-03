Mulher é presa acusada de tráfico de drogas e maus-tratos em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A adolescente está com aos cuidados do Conselho Tutelar.

O Conselho Tutelar recolheu a adolescente, outro filho maior de idade não estava no local no momento da prisão da mãe.

Conforme a ocorrência, a polícia Militar recebeu denúncia de maus tratos de uma adolescente de 12 anos, a guarnição no comando do Sargento Maduro acionou por volta das 21h30 o Conselho Tutelar, informando que na Avenida Otavio Onetta uma adolescente de 12 anos era mal tratada pela mãe e o filho maior de idade.

