Foragido é preso após ser reconhecido por caminhoneiro

Um homem considerado foragido da justiça do Maranhão há cerca de sete anos foi reconhecido e preso enquanto procurava emprego no sul do Pará. Na noite de quarta-feira (23), um homem chegou em uma borracharia no distrito Vila Mandi, município de Santana do Araguaia, procurando emprego em uma borracharia.

Ele foi reconhecido por um caminhoneiro que estava no local e acabou preso pela Polícia Militar.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito foi abordado na BR-158, em Santana do Araguaia. Ele ainda teria tentado fugir para uma área de mata quando percebeu a aproximação dos policiais, todavia foi detido.

O mesmo foi identificado como Cleonilton Dias da Silva, de 47 anos, com mandado de prisão em aberto expedido em 9 de dezembro de 2016 pela Vara Única da Comarca Passagem Franca – MA. Trata-se de uma acusação de homicídio.

Conforme os procedimentos legais, após constatado se tratar de fugitivo da justiça, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde se encontra a disposição a justiça.

Fonte: DOL Carajás com informações de Sandra Regina e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/

