Família é feita refém durante assalto em Santarém | PA

Foto: Reprodução | Com os suspeitos, a polícia apreendeu objetos roubados, incluindo um óculos de grau, um carregador de celular, uma aliança de ouro, bijuterias e dinheiro em espécie.

Na noite de sexta-feira (3), uma família foi mantida refém por quatro assaltantes na Comunidade Jacamim, em Santarém, no oeste do Pará. A ação criminosa foi interrompida graças à intervenção de um vizinho, que percebeu a movimentação suspeita, libertou as vítimas e acionou a Polícia Militar.

Após o alerta, a PM iniciou uma operação para capturar os suspeitos, que fugiram em um carro preto. O veículo foi abandonado nas proximidades da Rua São João com Nova Olinda, no bairro Diamantino, onde os criminosos continuaram a fuga a pé. Uma guarnição da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (CIPamb) iniciou a perseguição.

Com o apoio de todos os batalhões da PM, as ruas da área foram cercadas. Dois suspeitos foram capturados, enquanto outros dois, incluindo um baleado, permanecem foragidos. Testemunhas relataram que um dos fugitivos foi visto correndo pela Travessa Hilda Mota, trajando calça, camisa caqui e boné, na tentativa de pegar um mototáxi.

Entre os detidos está Adimar Cardoso Soares, de 26 anos, conhecido como “Sete” e natural de Terra Santa. Ele foi preso na Avenida Moaçara com um simulacro de arma de fogo na cintura e confessou participação no crime. O outro suspeito, Douglas Ferreira da Silva, também foi capturado e encaminhado à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu objetos roubados, incluindo um óculos de grau, um carregador de celular, uma aliança de ouro, bijuterias e dinheiro em espécie. Outros itens subtraídos foram encontrados no carro abandonado.

Os presos foram apresentados ao delegado plantonista Jair Castro e, na manhã de sábado (4), foram transferidos ao Complexo Penitenciário de Santarém, onde ficarão à disposição da Justiça. A polícia segue em busca dos dois suspeitos foragidos.

Família é feita refém durante assalto em Santarém | PA Leia mais https://t.co/1fThbDdOAq pic.twitter.com/NxzpAiLq3V — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 6, 2025

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/07:19:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...