Motorista morador de Novo Progresso sobrevive “milagrosamente” a acidente após carreta passar por cima de parte do veiculo na BR 163

Motorista é morador de Novo Progresso e saiu com vida. (Fotos Via WhatsApp)

Motorista morador de Novo Progresso sobrevive “milagrosamente” a acidente após carreta passar por cima de parte do veículo na BR 163, no Pará.

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (24, km 469 da BR-163, no Pará, segundo informações a colisão ocorreu devido a uma invasão de pista de um dos veículos.

O motorista Thiago Silva, que sobreviveu ao grave acidente, é morador de Novo Progresso, filha da professora Baiana e do irmão conhecido popularmente como Pandora (bastante conhecido em Novo Progresso).

Thiago Silva, morador de Novo Progresso, sobreviveu a um acidente grave, na tarde desta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, na BR 163, próximo à comunidade de Três Bueiras (município de Trairão), a camionete conduzida por ele ficou destruída, após carreta passar por cima do veículo. Thiago escapou “milagrosamente”, teve fratura no braço esquerdo e perfuração no pulmão, foi socorrido pelos socorristas da Via Brasil encaminhado para hospital da região, conforme informação está fora de perigo, o estado de saúde é estável sob cuidados médicos.

Acidente-Conforme informações (não oficial) Thiago Silva, seguia sentido Miritituba/Novo Progresso em uma camionete Chevrolet S10 placa QZY3A93,de cor branca, quando foi surpreendido na rodovia federal, por uma carreta, que seguia na outra direção em ultrapassagem acabou passando por cima do veículo.

O acidente será investigado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/22:14:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...