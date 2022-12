Foragido é preso pela PF dentro de avião em Belém

Foragido foi preso ainda no interior da aeronave, momentos depois de pousar em Belém. | (Foto: Divulgação /Ascom PF)

Suspeito foi detido pela Polícia Federal antes mesmo de desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém, na madrugada desta quarta-feira (28).

Agentes da Polícia Federal detiveram, na madrugada desta quarta-feira (28), um homem acusado de violência doméstica, no Aeroporto Internacional de Belém.

O foragido estava sendo monitorado por investigadores do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal, e foi preso ainda no interior da aeronave, logo após o pouso do avião que fazia a rota entre Guarulhos, em São Paulo, e a capital paraense.

O suspeito, que morava em Macapá na época do crime e não teve seu nome divulgado pelas autoridades, tinha um mandado de prisão preventiva expedido em 2018 pela Justiça Estadual do Amapá, justamente por colocar em risco a aplicação da lei penal. (DOL, com informações Ascom/PF).

Jornal Folha do Progresso em 28/12/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...