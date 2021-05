Polícia Federal faz fiscalização para repressão de conflitos agrários em Marabá

Operação ocorreu em duas comunidades ribeirinhas de Marabá e precisou de deslocamentos pela água e por terraPolícia – (Foto:Polícia Federal)

Ação ocorreu na sexta, numa área ribeirinha afastada da cidade e só foi divulgada neste domingo

A Polícia Federal de Marabá fez uma fiscalização e investigação em áreas ribeirinhas de Marabá, no sul do Pará. A ação ocorreu na sexta-feira (30), mas só foi divulgada neste domingo, após retorno das equipes. O objetivo era tentar prevenir e reprimir conflitos agrários da região. Houve trabalhos por terra e pela água e pessoas foram intimadas. Por enquanto, a operação segue em fase de investigação.

A ação teve início com uma requisição do Ministério Público Federal (MPF). Pelos levantamentos que levaram à operação de sexta-feira, estavam ocorrendo conflitos entre fazendeiros e ribeirinhos em terras que pertencem à União. Essas terras têm sido de permissão de uso dos ribeirinhos, mas com interesses do agronegócio. As áreas onde ocorreram as ações foram o Lago dos Macacos e a Comunidade Diamante.

“Devido à época de chuvas e cheia dos rios, foi necessário que a equipe policial efetuasse deslocamento terrestre com viaturas, pela BR-230, e fluvial com barco para chegar até a comunidade. No local, foram feitas intimações dos residentes para comparecerem à delegacia e prestarem esclarecimentos, além de verificação in loco da área”, informou a PF, em nota.

Essa operação contou com a participação de oito policiais federais. Caso confirmada a hipótese criminal que motivou a operação, os envolvidos podem responder pelo crime de invasão e ocupação de terras da União, previsto no art. 20 da lei federal nº 4.947/66 – (Lei do Direito Agrário).

Por:Victor Furtado

