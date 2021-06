Foragido por estupro de vulnerável é capturado em ônibus em Altamira

(Foto:Divulgação/ PRF) – O flagrante foi feito por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 23h30 deste domingo (20), na Transamazônica

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo (20), em Altamira, no sudoeste paraense. O flagrante ocorreu, por volta das 23h30, quando a equipe abordou um veículo de transporte interestadual no quilômetro 620 da BR-230, a Rodovia Transamazônica. O coletivo tinha como origem a cidade de Parauapebas e seguia para Itaituba.

Segundo as informações divulgadas pela PRF, foi durante uma consulta aos sistemas que os agentes constataram que um dos passageiros possuía o mandado de prisão, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, com validade até 24/04/2038. Não há detalhes sobre quando e como o crime ocorreu.

O homem, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, foi conduzido para a Delegacia de Altamira para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217A do Decreto Lei nº 2.848/40. A pena para quem tiver “conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos” vai de oito a 15 anos de prisão.

Por:O Liberal

