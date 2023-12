Desabamento na EETEPA: Passarela cede durante tempestade, deixando alunos em perigo

Falhas estruturais ignoradas levam a incidente na Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará.

No desfecho da tarde de segunda-feira (04), uma tempestade assolou o município de Itaituba, no Sudoeste do Pará, resultando no desabamento da passarela da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA). O incidente deixou alunos sob os destroços, incluindo uma gestante entre as vítimas.

A quantidade exata de pessoas atingidas pelo colapso da passarela ainda é desconhecida. Informações revelam que, desde o início de 2023, estudantes expressaram preocupações sobre a estrutura instável da passarela, alertando para o iminente perigo de desabamento. Entretanto, não parece ter havido nenhuma ação por parte da direção da escola para solucionar a situação.

Os bombeiros foram acionados para atender à ocorrência, mas ao chegarem ao local, constataram que as vítimas já haviam buscado socorro por meios próprios no pronto socorro municipal. Diante da gravidade da situação, os militares do corpo de bombeiros interditaram a área.

Até o fechamento desta matéria, não dispomos de informações sobre o estado de saúde das vítimas, aumentando a apreensão em torno do incidente na EETEPA e colocando em destaque a necessidade de investigações sobre a negligência em relação às preocupações levantadas pelos alunos.

