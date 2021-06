Revalida: candidatos que tiveram pedido de recurso indeferido podem recorrer a partir de hoje (21)

Prazo segue até a próxima sexta-feira (25)

A partir de hoje (21) começa o prazo para contestar recursos indeferidos ou documentação reprovada no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021. O prazo segue até a próxima sexta-feira (25).

Os candidatos precisam estar atentos, pois, antes de realizar a solicitação, precisam identificar o motivo da reprovação dos documentos, se for o caso, cuja consulta está disponível desde o dia 18 de junho no Sistema Revalida.

Então, o participante deverá inserir as informações e a nova documentação que comprove a formação em Medicina, bem como a necessidade de atendimento especializado ou de tratamento pelo nome social, se solicitados, de acordo com o edital do exame. Os resultados dos recursos poderão ser consultados a partir do dia 30 de junho no Sistema Revalida.

Nesta edição, as provas da primeira etapa do Revalida serão aplicadas no dia 5 de setembro, em oito capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os participantes realizarão duas provas escritas: uma objetiva e outra discursiva.

O Revalida tem o objetivo de avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

O exame é aplicado pelo Inep desde 2011, e busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em Medicina expedido no exterior. É composto por duas etapas que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...