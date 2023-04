Foragido por homicídio é preso com R$ 68 mil em dinheiro, armas e munições

Homem é preso com armas, dinheiro, drogas e munições em Barcarena — Foto: Ascom Polícia Civil

Segundo o delegado a frente do caso, existem suspeitas do indiciado ter atuado em planejamentos de atentados contra agentes da Segurança Pública do Estado.

Um homem, de 34 anos, acusado de homicídio foi preso durante força tarefa da Polícia Civil (PC), em operação “Gárgula”, na tarde de segunda-feira (03), na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Durante abordagem policial acusado se identificou por outro nome e foi pego em flagrante com dinheiro, armas e drogas.

Acusado foi preso em flagrante por já ter sentença condenatória criminal pelo crime de homicídio doloso, além de ser autuado por crimes de tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e falsa identidade. Um papiloscopista da PC identificou que o RG apresentado por ele, era falso.

Dentre os materiais encontrados durante a a força tarefa, foram contabilizados:

R$ 68 mil reais em espécie

Uma grande quantidade de drogas do tipo cocaína e oxi

Uma espingarda calibre 12 com 25 munições

Uma metralhadora calibre 40 com 140 munições

Duas pistolas calibres 9 e 40 com 20 munições

Além de dois veículos.

Segundo o delegado Moab Khayan, diretor da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, as investigações do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP) apontam que o indiciado também tem envolvimento em outros dois homicídios ocorridos no município.

Acerca das ações estratégicas de combate aos crime no estado o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, alerta que a polícia está conseguindo antecipar os movimento de reorganização de grupos criminosos, principalmente após a morte do líder do tráfico paraense, no Rio de Janeiro.

Ainda durante as investigações foram coletados elementos que comprovaram que o indiciado atuava com tráfico de entorpecentes, tendo também diversas armas e munições em sua residência.

“Investigamos a suspeita do indiciado na participação do último sequestro ocorrido no município de Abaetetuba. Além disso, ele teria atuado em planejamentos de atentados contra agentes da Segurança Pública do Estado”, finalizou o delegado Moab Khayan.

O indiciado e os materiais apreendidos foram encaminhados para unidade policial para procedimentos cabíveis, e ele está à disposição da Justiça.

Ainda na busca por outros criminosos, a polícia civil informou que segue tomando diligências em com equipes especializadas e agentes locais, em toda a região, na buscam por esclarecimento de outros fatos criminosos que sejam localizados e presos.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do g1 Pará — Belém, em 04/04/2023/16:35:02

