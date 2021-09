Duas carretas carregadas de madeira e com notas fiscais irregulares são apreendidas em Marabá

Sefa apreende 71,3 m³ de madeira serrada de duas carretas com notas ficais duplicadas em Marabá, sudeste do Pará — Foto: Sefa/Foto:Divulgação

De acordo com a Sefa, responsáveis apresentaram nota duplicada para tentar burlar fiscalização e não pagar impostos.

Agentes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam 71,3 metros cúbicos de madeira serrada com nota fiscal irregular na rodovia BR-230, a Transamazônica, em Marabá, sudeste do Pará. A apreensão ocorreu no sábado (9) e foi divulgada neste domingo (5) pela Sefa.

A carga apreendida foi encontrada em duas carretas que passavam pela região com destino a dois outros estados brasileiros. O primeiro veículo havia saído do Tailândia com destino a Barro Alto, na Bahia. O segundo caminhão saiu de Senador José Porfírio, sudoeste do estado, com destino a Itabaiana, Sergipe.

“Ao fazer a análise dos documentos fiscais, a equipe da fiscalização verificou que as notas fiscais tinham sido duplicadas. Chamamos isso de nota viajada, quando tentam burlar a fiscalização de trânsito de mercadorias utilizando notas fiscais já usadas por outro veículo, para não pagar o imposto devido”, explicou o coordenador da Sefa da Unidade Carajás, Gustavo Bozola.

Foram lavrado dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), que somaram mais de R$ 10 mil. O valor total da carga foi avaliado em R$ 34.335,00. A equipe da Sefa acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para verificar a autenticidade da documentação ambiental.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...