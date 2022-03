Foragido por homicídio há cerca de 23 anos é preso em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva, após investigações da delegacia de Marabá, no sudeste do Pará, que localizou o indivíduo e contou com o apoio da equipe de policiais civis de Parauapebas para capturar o foragido.

(Foto:Reprodução) – Na terça-feira (15), um homem, identificado como José Barbosa dos Santos, foi preso na Rua Pedro Álvares Cabral, localizada no bairro Altamira, em Parauapebas, sudeste do Pará.

You May Also Like