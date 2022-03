Suspeito de envolvimento em roubo é assassinado a tiros em Marabá

(Foto:Reprodução) – A vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo em frente à Igreja Assembleia de Deus

Carlos André Barbosa Abreu, mais conhecido como Andrezinho, de 19 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (16), na Folha 25, Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. As informações são do site Correio de Carajás.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Andrezinho morreu ainda no local. De acordo com o delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo em frente à Igreja Assembleia de Deus.

“A vítima possuía passagens pela polícia e, segundo informações colhidas, estava atualmente envolvida em atividades criminosas”, declarou o delegado.

Vinícius Cardoso acrescentou que o trabalho pericial foi realizado e que provas foram colhidas. A Polícia civil tem o prazo de 30 dias para apresentar os resultados da investigação. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, liberado para a família.

A polícia realiza diligências para identificar e prender o autor do crime. Informações que colaborem com as investigações podem ser repassadas ao 181 (Disque-Denúncia).

Jornal Folha do Progresso em 17/03/2022/16:11:54

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...