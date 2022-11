Foragido por matar professor no Ceará é preso no Pará em operação conjunta

Acusado é preso dez anos após o crime. Ele estava foragido desde outubro, quando deixou de responder em liberdade. (Foto:Reprodução / Confirma Notícia)

Jean Júnior de Araújo Ferreira é acusado da morte do professor Paulo Aquino, que aconteceu em outubro de 2012. Ele respondia em liberdade, até faltar ao julgamento e ser considerado foragido, em outubro deste ano

Um foragido da Justiça do Ceará foi preso segunda-feira (7), no município de Brasil Novo, sudoeste do Pará. O acusado, Jean Júnior de Araújo Ferreira, é apontado como participante do latrocínio do professor Paulo Aquino, morto em outubro de 2012, após ter saído de casa e não ter mais voltado.

O corpo do professor foi encontrado, em seguida, em uma área rural e seus pertences haviam sido roubados. Jean Júnior de Araújo Ferreira segue preso e à disposição da Justiça.

A prisão do acusado se deu em operação conjunta entre a Polícia Civil do Pará (PC-PA) e do Ceará (PC-CE). Investigações já eram realizadas para localizar Jean Júnior, quando ele foi encontrado no município de Brasil Novo, na região do Xingu.

As diligências já eram realizadas desde outubro, quando o acusado, que respondia ao processo em liberdade, se ausentou da sessão para julgamento do crime, passando a constar, desde então, como foragido, tendo sua prisão preventiva decretada. Outro acusado de participação no crime, Francisco Adenilton Gomes, já foi condenado a cumprir pena de 22 anos e nove meses em regime fechado.

Em nota, a Polícia Civil do Pará se pronunciou sobre o caso: “o suspeito foi preso, na última segunda-feira (7), no município de Brasil Novo. Ele estava foragido, após ser condenado a uma pena de 22 anos e 9 meses pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, ocorridos em 2012, no município de Aurora, no Ceará.

A ação policial que culminou com a prisão contou com a participação de equipes das Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) e Delegacia do município de Brasil Novo. Após os procedimentos cabíveis, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário”.

O crime

Jean Júnior de Araújo Ferreira é acusado de participar, junto com Francisco Adenilton Gomes, na morte do professor Paulo Aquino, que dava aulas na rede municipal de Aurora, no Ceará. Em outubro de 2022, após receber uma ligação, o professor saiu de casa e não foi mais visto.

Posteriormente, o corpo de Paulo Aquino foi encontrado em uma área rural. Sua moto, capacete, celular e o salário que ele tinha recebido naquele mesmo dia haviam sido roubados. (Com informações do O Liberal).

