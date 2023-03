Foragido que matou entregador a tiros em SP é preso em Parauapebas (PA)

(Foto:Reprodução) – Francisco Filho Gomes Cavalcante, 36 anos, é cearense e estava foragido desde 2018, quando matou Eder Bruno de Melo Alves, na zona norte de Rio Preto (SP).

Um homem que matou a tiros um entregador, em São Paulo, foi preso no Pará, na sexta-feira (10), em Parauapebas. Francisco Filho Gomes Cavalcante, 36 anos, é cearense e estava foragido desde 2018, quando matou Eder Bruno de Melo Alves, na zona norte de Rio Preto (SP).

O crime ocorreu em 20 de janeiro de 2018. Eder, então com 33 anos de idade, foi abordado quando caminhava, com a mulher e o filho, hoje com 9 anos de idade, no Residencial Caetano. A mulher de Eder gravou o assassinato.

Francisco estava na garupa de uma moto, pilotada pelo comparsa Flávio Gomes de Souza, localizado e preso no dia seguinte ao assassinato. A execução foi motivada por uma dívida de R$ 500, contraída por um primo de Eder, relativa à compra de uma arma. Desde então, Francisco Filho Gomes Cavalcante estava foragido. Ele foi localizado em Parauapebas pelo Serviço de Inteligência, do Comando de Policiamento Regional-14.

Segundo a Polícia Civil do Pará, Francisco Filho Cavalcante matou, com um tiro no peito, o entregador ao ser abordado, Francisco apresentou documentos de identificação falsos. Após verificação no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, foi constatado mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto. O mandado foi cumprido e o homem preso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/03/2023/08:09:05 com informações do g1 Pará — Belém

