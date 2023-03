Cunhada acusa vereador de agressão em Porto de Moz -(Foto: Reprodução)

“Eu estou mandando essa foto bem aí, porque eu fui agredida pelo vereador formiga, que é uma autoridade, ele bateu no meu rosto.”

Após publicar um vídeo confirmando as agressões e desmentido a nota publicada pela esposa do parlamentar, a vítima das agressões conversou com o Site Confirma Notícia. O caso teria acontecido na última sexta-feira (10), durante uma confraternização no bairro Maturu, onde o vereador mora. Vítima e agressor são primos de segunda grau e cunhados, e convivem há mais de 30 anos. Os dois estavam no mesmo local quando uma discussão entre a vítima e a atual esposa do vereador teria começado.

De acordo com um parente da vítima, as duas começaram a discutir depois que a atual esposa do vereador tratou mal uma das filhas do parlamentar, Benedita Marques Soares de 49 anos tentou intervir nos xingamentos destinados à adolescente, e foi agredida verbalmente pela esposa do vereador Jaci Soares Corrêa, do PTB. Em áudio enviado ao Site Confirma Notícia, a vítima descreveu parte da confusão.

“o irmão do vereador me segurou, aí o formiga voou pra me bater, aí que foi o outro irmão dele segurou ele, a mulher do irmão dele e a mulher do outro irmão dele que tava seguro, foram três pra segurar ele, aí eu peguei e sai pra fora, saíram pra fora me segurando, pra fora da casa. Quando eu tava lá fora eu quis pegar minha sandália, aí ele disse que eu não tinha nada o que fazer, de ficar tomando questão dos outros.”

No meio da discussão, o vereador empurrou Benedita Marques, que gritou por ajuda. A briga continuou e para se defender do parlamentar, a mulher atirou um copo nele. Muito irritado, Jaci Soares teria dado o primeiro soco na vítima, que após cair no chão, ainda levou outro soco. Nesse momento quem estava no local segurou o vereador, e a polícia foi acionada.

A chegada dos policiais militares pôs fim à confusão. A vítima foi levada para o hospital e registrou a ocorrência contra o parlamentar, e em seguida foi atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial, em Porto de Moz. O caso está sendo investigado pela polícia que apura as denúncias e deve ouvir os envolvidos.

Por telefone nós tentamos contato com o vereador Jaci Soares, mas ele não atendeu às nossas ligações. Uma nota de esclarecimentos foi publicada no perfil da esposa do parlamentar, onde ele nega as agressões, e afirma que a única ação tomada pelo vereador foi tentar tirar Benedita do local. De acordo com a nota, a mulher estaria bêbada, e incomodando quem estava na casa, e após irritar a esposa do vereador, foi retirada pelo próprio Jaci, por duas vezes. A nota encerra reafirmando que em nenhum momento o parlamentar agrediu a mulher.

Íntegra da nota:

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/03/2023/11:06:16 com informações do portal confirmanoticia

