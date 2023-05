Foragido suspeito de matar a própria esposa é preso em Anapu, no Pará

Crime ocorreu em dezembro de 2022, em Altamira, no sudoeste do estado.

Um homem considerado foragido pela Justiça foi preso no sábado (6), em Anapu, sudoeste do Pará, suspeito de matar a própria esposa.

O crime ocorreu no dia cinco de dezembro de 2022, em Altamira. O corpo da vítima, identificada como Marcileide Bezerra de Sousa Olímpio, de 36 anos, foi encontrado em um hotel localizado na travessa 10 de Novembro, no centro da cidade.

Com a conclusão das investigações acerca do crime por parte da delegacia de homicídios de Altamira, o juiz titular da 2ª vara criminal da cidade acatou o pedido de prisão do suspeito, que estava sendo procurado desde então.

De acordo com informações policiais, o homem morava em Anapu e foi preso durante uma abordagem feita pela Polícia Militar (PM), que constatou a ligação dele com a ocorrência em questão.

Após a prisão, o suspeito está à disposição da Justiça.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/15:36:17 Com informações do g1 Pará — Belém.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...