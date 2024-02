Relatório de balneabilidade aponta condições próprias/excelentes para o banho em praias de Santarém

São analisados os parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas do rio Tapajós.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) divulgou os resultados do mais recente Relatório de Balneabilidade, referente a 5ª etapa, prevista no Contrato nº 008/2022. Em todos os pontos analisados, a água das praias de Santarém, oeste do Pará, foi classificada como própria/excelente para o banho, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução do Conama 274/2000.

A coleta foi realizada de 10 a 20 de janeiro deste ano, nos seguintes pontos: Alter do Chão (Muretá, Centro de Atendimento ao Turista – CAT, Canal Principal, Cajueiro, final da orla, escadaria, Praia do Amor e Igarapé do Macaco), Pajuçara, Ponta de Pedras e Maracanã.

Desde 2015, a Prefeitura de Santarém realiza o monitoramento da balneabilidade das praias da orla fluvial direita do rio Tapajós. O estudo faz parte do Contrato nº 008/2022, firmado entre o município e a Empresa AmazonHidro – Engenharia Ambiental e Análise de Água Ltda.

São analisados os parâmetros físico-químicos e microbiológicos (com técnica de método de filtração em membrana, a qual permite a determinação simultânea de coliformes totais, coliformes termotolerantes e escherichia coli), indicadores de qualidade, e como parâmetro químico, o potencial hidrogeniônico – pH, com uso de equipamentos (sonda termométrica, sonda multiparâmetros, estufa bacteriológica/catador de colônias), conforme contrato administrativo com a empresa executora.

A periodicidade foi estipulada utilizando dois critérios: anterior ao período de férias, onde é evidente o aumento expressivo do número de banhistas, e em pelo menos nos dois regimes fluviais típicos dos rios amazônicos (águas altas e águas baixas).

“Esse resultado só reforça o compromisso do governo Nélio Aguiar com o meio ambiente. Desde 2015, a Secretaria de Meio Ambiente vem realizando estas pesquisas e constatando não só a qualidade da água como própria, mas a melhora em relação aos resultados. É importantíssimo manter essas metas e fazer esses testes, porque oferecemos segurança para quem frequenta nossas praias”, disse o secretário de Meio Ambiente, João Paiva.

Veja o que diz o parecer técnico conclusivo

Considerando os resultados da campanha para o parâmetro microbiológico mais restritivo Escherichia coli, pode-se concluir que todas as praias apresentaram condições de qualidade na categoria PRÓPRIA/EXCELENTE. E para o parâmetro menos restritivo – Coliformes termotolerantes foi observado o mesmo cenário, classificados como água PRÓPRIA/EXCELENTE Praia Ponta do Muretá e Canal Principal, locais com qualidade PRÓPRIA/MUITO BOA Praia do Cat; Praia do cajueiro; Praia do Amor; Ponta de Pedras e Pajuçara e na Qualidade de PRÓPRIA/SATISFATÓRIA as Praias Orla escadaria; Final da Orla; Igarapé do Macaco e Praia do Maracanã.

Com relação às condições dos aspectos físicos e estéticos dispostos no Artigo 2º,§ 2º da Resolução CONAMA 274/2000, todos os pontos apresentam condições PRÓPRIAS para banho. Ressalta-se ainda que estas coletas foram realizadas no período de 10/01 a 20/01/2024.

Fonte: G1 Santarém

