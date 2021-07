Forças Armadas ampliam para 31 de agosto prazo para paraenses realizarem alistamento militar

(Foto:Reprodução) – De acordo com o Exército Brasileiro, o prazo foi prorrogado devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Alistamento deve ser feito, preferencialmente, pelo site.

As Forças Armadas do Brasil anunciaram nesta quarta-feira (30) que vão prorrogar por mais 60 dias o prazo para o alistamento militar obrigatório. Com a determinação, os jovens que completam 18 anos no ano de 2021 tem até o dia 31 de agosto para regularizarem a situação com a Defesa Nacional.

De acordo com o Exército Brasileiro, o prazo do alistamento obrigatório foi prorrogado devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Um levantamento feito pelas Forças Armadas avaliou que o número de alistamentos em 2021 estava abaixo do esperado.

“Ampliamos o prazo para poder oportunizar o jovem a realizar o alistamento obrigatório. Julgou-se interessante, devido à pandemia, ampliar o prazo por 60 dias”, explicou o tenente-coronel Jaime de Sousa, chefe da sessão de serviço militar da 8ª Região.

As Forças Armadas orientam que o alistamento seja feito, preferencialmente, de forma online. Novos registros são aceitos pelo site, ou pelos aplicativos do Exército Brasileiro nas plataformas Android e IOS. Caso o jovem não tenha acesso à internet, ele deve procurar a junta militar mais próxima para regularizar a situação.

O alistamento militar para jovens a partir de 18 é obrigatório no Brasil. Quem não se apresentar às Forças Armadas, ficará em débito com o serviço militar e estará sujeito à penalidades, como ingresso em

