Produtores rurais têm até 15 de julho para notificar a vacinação contra a febre aftosa no Pará

Devido à pandemia da covid-19, a notificação pode também ser realizada via internet, pelo Sistema de Integração Agropecuária que está disponível para acesso no site da Adepará: www.adepara.pa.gov.br.

Nesta quarta-feira (30), termina a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Pará. A ação é promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). E tem o objetivo de imunizar o rebanho de cerca de 22 milhões de bovídeos (bovinos e bubalinos) do Estado. Agora, os produtores têm até o dia 15 de julho para notificar o rebanho.

