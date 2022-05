Forças da segurança pública deflagram operação “Baixo Amazonas” em Santarém

(Foto:Reprodução) – Com o intuito de reduzir os índices de criminalidade nos oito municípios da 12ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP Baixo Amazonas), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) deflagrou na quinta-feira (12) em Santarém, sede da Região Integrada, a operação “Baixo Amazonas” com participação das forças de segurança estaduais e municipais.

A ação integrada é um desdobramento da segunda fase do ‘Segurança Por Todo o Pará’, coordenado pela Segup, e que busca descentralizar a gestão, promovendo o protagonismo dos gestores locais das RISPs do interior. O objetivo é de que as decisões e planos estratégicos operacionais sejam construídos com base nas regionalidades de cada área e, assim, sejam mais assertivos e exitosos.

A operação, elaborada em reunião operacional na terça-feira (10), deve cumprir mandados de prisão, combater roubo e furto de veículos, fiscalização de vias e reforçar o policiamento ostensivo e preventivo, bem como, combater também a exploração sexual de crianças e adolescentes, além da fiscalização de irregularidade em estabelecimentos comerciais.

O lançamento, ocorrido na praça São Sebastião, na orla de Santarém, contou com a participação de todos os órgãos de segurança do Estado. O representante da Segup presente no lançamento, coronel Castro Alves, do núcleo de planejamento operacional, destaca os principais pontos da operação, que deve percorrer nove municípios da região.

“Mais uma operação que integra o projeto ‘Segurança Por Todo o Pará’ é lançada e de forma integrada todos os órgãos se fazem presente para percorrer as áreas da 12ª Risp. Nos próximos dias diversas ações pontuais serão realizadas, seja de polícia judiciária, abordagens e de trânsito e que devem trazer retorno para a população”, declarou.

Ação Integrada

Com a operação, o Sistema de Segurança Pública deve intensificar ações preventivas e repressivas dos órgãos do Sieds em áreas de grande fluxo de pessoas e veículos, aumentando a capacidade operacional e a qualidade dos serviços prestados à sociedade, e garantindo maior segurança ao cidadão.

As ações serão integradas por agentes das polícias Militar e Civil, Departamento de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e órgãos municipais de trânsito.

“Segurança Por Todo o Pará”

O projeto “Segurança Por Todo o Pará” é uma iniciativa que busca reduzir os índices de criminalidade no Estado levando para os municípios as praticas exitosas realizadas na Região Metropolitana. Em 2020, o projeto foi apresentado nas Regiões Integradas com oficinas monitoradas por agentes de segurança pública locais, visando traçar estratégias e montar um plano de ação eficaz para combater as ações criminosas na região.

Na ocasião, um plano tático operacional foi elaborado e instalado um Comitê Integrado para gerir as situações dentro das Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps).

Este ano, o projeto retorna às regiões para a efetivação dos planos operacionais, através das atuações ostensivas e preventivas.

