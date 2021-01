Forças de segurança procuram homem que desapareceu há mais de 2 meses em mata no MT

Uma ação conjunta das forças de segurança da região Norte realizou buscas, nesta quinta-feira, em uma extensa área de mata, em União do Sul , por um morador do município que está desaparecido. O homem de 68 anos sumiu há mais de dois meses.

A família procurou a delegacia de Cláudia na segunda-feira (25) e informou que a vítima estava há muito tempo sem dar notícias. Segundo os familiares, o homem trabalha com extração de madeira e costuma ficar longos períodos no mato, sem contato com a família.

A Polícia Civil de Cláudia levantou informações para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e equipes foram deslocadas para a região de mata em União do Sul. A ação contou com equipes da delegacia da Polícia Civil de Cláudia, auxiliadas por bombeiros militares de Sinop e uma aeronave da unidade do Centro Integrado de Operações Aéreas do Estado (Ciopaer) de Sorriso.

Para as buscas por terra, as equipes do Corpo de Bombeiros contam com o auxílio de um cão farejador. Além disso, foi utilizado o apoio de uma aeronave do Ciopaer para indicar possíveis pontos a serem seguidos pelas equipes que fazem as incursões pela mata.

A Polícia Civil informou que continuará as buscas na região até que a vítima seja localizada e o desaparecimento esclarecido.

Redação Só Notícias (foto: assessoria) 28/01/2021 19:25

