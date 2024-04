Paraense é brutalmente assassinado no Mato Grosso

O mesmo há três meses que estava morando na cidade, trabalhando com garimpo – (Foto: Nailton Alves)

Na noite de ontem, segunda-feira (29), um homicídio foi registrado em Pontes e Lacerda, quando Abraão Campos Barbosa, de 51 anos de idade, do estado do Pará, foi brutalmente assassinado em sua residência. O mesmo há três meses que estava morando na cidade, trabalhando com garimpo.

Abraão, que havia chegado em casa momentos antes com seu filho adolescente, foi abordado por dois suspeitos armados em uma motocicleta enquanto abria o portão de sua residência, localizada na rua Helena da Silva Feliciano, no Residencial Vera.

Os suspeitos agiram rapidamente, mantendo Abraão do lado de fora da residência enquanto um deles adentrava o local com o filho da vítima. O outro alvo era o sócio de Abraão, que conseguiu escapar correndo e se escondendo na casa de um vizinho, os criminosos efetuaram disparos mas não conseguiram acertar o mesmo.

Infelizmente, Abraão não teve a mesma sorte. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo e foi encontrado ao lado de sua caminhonete, já sem vida, quando os bombeiros chegaram ao local. A polícia, incluindo a PM, Polícia Civil e Politec, rapidamente isolaram a área e iniciaram as investigações.

Fonte:Redação/canaldiario.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2024/09:15:14

