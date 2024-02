Formandos da UNAMA recebem carteira profissional na Outorga

A solenidade foi presidida pelo reitor da Instituição de Ensino Superior, Elzo Vieira – (Foto>Divulgação UNAMA)



No evento de outorga de grau realizado pela UNAMA Santarém, na última quarta-feira (07), 37 formandos dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica receberam a tão esperada carteira profissional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA). A cerimônia, marcada por emoção e conquista, simbolizou não apenas a conclusão bem-sucedida dos alunos em suas graduações, mas também o ingresso oficial no campo profissional.

A UNAMA Santarém, reconhecendo o esforço e empenho de cada graduando, proporcionou uma atmosfera festiva e repleta de significado. De acordo com a coordenadora do curso de Engenharia Civil, Patrícia Philippsen, os concluintes foram agraciados com essa grande conquista após anos de dedicação aos estudos, sendo um momento único para eles.

“A entrega das carteiras do CREA-PA adicionou um componente prático e realista à cerimônia, representando a transição dos graduados para a prática profissional em Engenharia Civil e Elétrica. Essa etapa não apenas reconheceu a competência acadêmica dos formandos, mas também ressaltou a importância do comprometimento ético e técnico em suas futuras carreiras”, destacou a coordenadora.

O evento foi presidido pelo reitor da UNAMA, Elzo Vieira. Ele ainda outorgou a concessão de grau dos cursos de Administração, Biomedicina, Farmácia, Educação Física, Odontologia, Radiologia, Pedagogia, Enfermagem, Direito, Fisioterapia, Nutrição, Gastronomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Rede de Computadores e Tecnologia da Informação (T.I).

