Repórter retirado a força ao fazer pergunta ao Governador- “Povo de Trairão e Novo Progresso estão morrendo”,diz o repórter

Inauguração de Hospital – O coordenador da Rádio Alternativa FM, que também é repórter em Itaituba , Antônio Santana, ao insistir em uma pergunta ao governador, foi retirado à força do local, com direito a gravata aplicada por um segurança.

A população de Trairão,Novo Progresso esta morrendo….

Leia mais:Vídeos- Governador enfrenta manifesto ao inaugurar Hospital de R$ 120 milhões com apenas 30% da capacidade de leitos de internação para a covid-19 em Itaituba

O Conceituado Jota Parente escreveu em seu portal disponivel na internet- O governador, o prefeito e todos os assessores de ambos, são pagos com o nosso dinheiro. Governo nenhum tem dinheiro. Tudo que entra nos cofres públicos sai da nossa mesa, então, é importante exigir por escrito, que as autoridades envolvidas se manifestem. Afinal de contas, a imagem dos governos do município e do estado ficaram muito arranhadas com a truculência. Leia também:Liberdade de imprensa cerceada e inauguração parcial do HRT, 7 sete anos depois

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

