Forro cai e atinge paciente em UPA de Tucuruí

(Foto:Redes Sociais) – Parte do forro de uma das enfermarias da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí, sudeste do Pará, caiu em cima de um paciente que estava deitado em uma maca.

Imagens envidas à redação integrada de O Liberal mostram os estragos no teto e equipes de saúde que trabalham na Unidade tentando retirar o homem atingido do local. A maca em que ele estava ficou rodeada de pedaços do forro.

A Prefeitura afirma que o paciente não teve ferimento, foi transferido para outra enfermaria e está bem. O caso aconteceu neste domingo (19), na única UPA da cidade, localizada no bairro Santa Mônica.

Em um vídeo enviado pela assessoria da Prefeitura de Tucuruí, o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Vicente Miranda, fala sobre os problemas estruturais do prédio, que teriam se agravado neste período de intensas chuvas. Ele também anunciou o início da reforma geral na unidade, a partir da próxima semana.

De acordo com Vicente Miranda, Secretário Municipal de Saúde, o paciente que foi atingido está bem. “Foi transferido para outra enfermaria e pela graça de Deus está tudo tranquilo, tomando os devidos cuidados com ele e cuidando de todos os demais”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/15:18:15 com informações de Agência Brasil.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...