Detran do PA leiloa 587 carros e motos que estão retidos há mais de 60 dias no Pará

Leilão ocorre nos dias 19 e 20 de junho, em Belém. Lotes podem ser visitados entre 12 e 16 de junho.

O Detran anunciou nesta segunda-feira (5) que irá leiloar 587 carros e motos que estão retidos há mais de 60 dias nos parques do Pará. Em Belém o leilão será nos dias 19 e 20 de junho.

Podem participar do leilão pessoas com mais de 18 anos que não tenham vínculos com o pregão ou com o Detran. Interessados em examinar os veículos podem visitar o Detran nos dias 12, 13, 14 e 16 de junho. Quem for participar deverá apresentar documento de identidade oficial com foto.

“O edital está disponível ao público na página inicial do órgão. Além de consultar datas locais, horários e documentos necessários para participar, o interessado também poderá colher previamente informações sobre as condições dos veículos”, disse Antônio Moura, presidente da comissão do Leilão

O leilão será presencial, mas também ocorrerá na modalidade on-line, através de login e senha obtidos após cadastramento no site da organizadora. Os donos dos veículos apreendidos já foram notificados sobre a situação dos veículos e os procedimentos para recuperá-los antes do leilão.

Além dos carros e motos, o leilão também terá lotes de veículos classificados como sucatas que, embora possam ter peças aproveitadas, não terão mais autorização para circular.

Serviço:

O leilão do Detran será nos dias 19 e 20 de junho, a partir de 9h, na Rodovia Alça Viária, Km 01, nº 888, bairro São João, em Marituba.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...