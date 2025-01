Fóssil humano mais antigo do Japão não é humano

Úmeros e fêmures do chamado ‘Homem de Ushikawa’ | Divulgação/Departamento de Antropologia e Pré-história do Museu da Universidade de Tóquio

Análise detalhada do chamado “Homem de Ushikawa” apontou que não se tratavam dos restos mortais de um humano do Pleistoceno, como se acreditava

Durante décadas, os restos mortais daquele que era conhecido como “Homem de Ushikawa” foi considerado o fóssil humano mais antigo do Japão. Entretanto, uma nova pesquisa revelou que os restos mortais atribuídos a ele pertenciam, na verdade, a um urso.

O estudo, conduzido por uma equipe liderada pelo paleoantropólogo Gen Suwa, professor emérito do Museu da Universidade de Tóquio, foi publicado na revista científica Anthropological Science.

Na nova análise, os ossos passaram por exames detalhados, tomografias computadorizadas e comparações com amostras de 24 ursos, incluindo ursos-pardos e ursos-negros asiáticos.

Os fósseis, descobertos entre 1957 e 1959 na cidade de Toyohashi, eram inicialmente classificados como partes do úmero e do fêmur de um humano do período Médio do Pleistoceno, datados entre 774 mil e 129 mil anos. Contudo, surgiram questionamentos sobre essa identificação, com indícios de que poderiam pertencer a um animal.

Na nova análise, os ossos passaram por exames detalhados, tomografias computadorizadas e comparações com amostras de 24 ursos, incluindo ursos-pardos e ursos-negros asiáticos.

Com a nova reclassificação, o título de “fósseis humanos mais antigos do Japão continental” passa a pertencer aos restos encontrados na cidade de Hamakita, que incluem ossos de duas pessoas que viveram entre 14 mil e 17 mil anos atrás.

Como resultado, equipe conseguiu concluir que os restos mortais, com mais de 20 mil anos, pertencem a um urso-pardo, compatível com as espécies de mamíferos do final do Pleistoceno.

Fonte: Aventuras Na Historia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/09:28:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...