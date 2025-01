Homem é preso em flagrante por cultivo de maconha e porte ilegal de arma em Brasil Novo, no PA

Foto: Reprodução | Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (31 janeiro), acusado de cultivar maconha e portar ilegalmente uma arma de fogo.

De acordo com as primeiras informações, policiais civis e militares de Altamira iniciaram a operação na noite de quinta-feira (30/1) e percorreram mais de 100 km até uma área de mata na região do Capembas, na zona rural do município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. No local, os agentes encontraram uma plantação de maconha e prenderam o suspeito. Além disso, uma espingarda foi apreendida.

O homem, a arma e dezenas de pés de maconha foram apresentados no fim da manhã na Superintendência da Polícia Civil do Xingu, em Altamira, onde serão tomadas as providências legais cabíveis.

As investigações continuam para apurar mais detalhes sobre o caso, segundo as autoridades policiais.

