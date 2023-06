Fotógrafo viraliza com registro do Cristo Redentor ‘abraçando’ Lua cheia no Rio

Com o céu mais limpo desde a última sexta-feira, não foi difícil observar a Lua exuberante no céu, ainda crescente, até chegar à fase cheia à meia-noite e 41 minutos de domingo. Nas redes sociais, a aparição majestosa foi registrada em stories e publicações de vários pontos do Rio, mas a que ganhou a atenção geral foi a sequência de cliques de Leonardo Sens, fotógrafo de Niterói, no pôr da lua, da Praia de Icaraí, na Zona Sul da cidade. Em um dos ângulos que ele escolheu, a impressão é que o Cristo Redentor “carrega” a Lua nos braços. Eram 5h30 da manhã de domingo quando o fotógrafo chegou na praia, na altura da Rua Lopes Trovão. Um dia antes, no sábado, ele foi até o local no mesmo horário, mas ainda não tinha a condição ideal. Depois de posicionar o tripé, garantir a estabilidade da câmera e de muitas tentativas, às 6h28, ele conseguiu capturar o momento que persegue desde 2021.

— Eu sempre quis fazer uma foto mais aproximada da Lua. Tem uns dois anos que comprei a teleobjetiva 150-600mm, e comecei a me aventurar nos cliques mais de perto. Em 2021, eu tentei fazer essa foto, mas o tempo estava nublado e com névoa. Não consegui enquadrar. Em 2022, ficou nublado e choveu. Esse ano, na terceira tentativa, deu certo. Estava lindo. Era o sol nascendo de um lado e a Lua se pondo de outro — conta Leonardo. O clique viralizou nas redes e, em menos de 24 horas, ele ganhou mais 10 mil seguidores no Instagram, além de receber pedidos de orçamento para trabalhos com fotografia e convites para uma exposição.

