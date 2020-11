Marido faz live revoltado após descobrir que esposa era prostituta

Homem teria descoberto “vida dupla” da mulher em site de acompanhantes

Um vídeo transmitido por um homem identificado apenas como Márcio viralizou nas redes sociais brasileiras. Na gravação, o homem acusa a esposa de ser prostituta e de ter descoberto anúncios dela em um site de acompanhantes do Rio de Janeiro. O vídeo ganhou grande repercussão, e a atitude do suposto marido traído também gerou polêmica.

Na live, o homem chega a apertar o pescoço da jovem e puxa a camisa dela, mostrando um dos seios. Ele afirma que estava casado com ela há pouco mais de um ano, até que descobriu as fotos dela em anúncios de um site de acompanhante.

“Aproveita e já marca com ela. Ela é uma prostituta e não vale nada”, diz o homem enquanto segura o pescoço da mulher. Ela confronta o suposto marido e garante que não se importa com as acusações.

Em determinado momento, o homem puxa a camisa da mulher e mostra um dos seios dela para a câmera. Ela retira a mão dele e diz: “tire a mão de mim”.

“Desde quando ser prostituta é pecado, é ilegal? E, se for, quem vai pagar os pecados não sou eu?”, questiona a mulher diante das acusações do marido.

“Deus me livrou de uma, e agora me livrou de outra. Já, já vem coisa boa pra mim”, diz o homem, ainda segurando no pescoço da mulher.

Após o suposto marido traído divulgar o nome a ex-companheira no vídeo, diversos internautas foram até o perfil da mulher nas redes sociais para xingá-la pela traição, enquanto outros a defenderam das acusações, chamando os críticos de moralistas.

Por conter cenas de agressão e humilhação, não eproduziremos o vídeo e nem citar o nome da mulher.

Autor: DOL/18/11/2020, 21:13

